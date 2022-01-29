Борщев в марте может провести бой с Диакези на турнире UFC Fight Night в Коламбусе

Российский боец Вячеслав Борщев может провести бой против англичанина Марка Диакези на турнире UFC Fight Night в Коламбусе (США), сообщает MMAJunkie.

По информации источника, UFC планирует устроить этот поединок, однако пока что нет официального подтверждения, что бой состоится.

Турнир UFC Fight Night в Коламбусе запланирован на 26 марта.

На счету Борщева 6 побед и 1 поражение в ММА, 15 января 30-летний россиянин дебютировал в UFC и победил американца Дакоту Буша нокаутом в первом раунде. Бой Борщева с Бушем был признан выступлением вечера. У 28-летнего Диакези 14 побед и 5 поражений, спортсмен проиграл два последних поединка.