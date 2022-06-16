Алджамейн Стерлинг подерется с Ти Джеем Диллашоу 10 сентября на UFC 279

Действующий чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг (21-3) проведет вторую защиту титула против бывшего чемпиона Ти Джея Диллашоу (17-4). Бой состоится 10 сентября на UFC 279. Место проведения турнира еще не определено. Об этом сообщило издание MMAjunkie.

Стерлинг защитил титул чемпиона в бою против Петра Яна (16-3) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США. Стерлинг победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).

Диллашоу в прошлом бою одолел Кори Сэндхагена (14-4) 25 июля на UFC on ESPN 27. Он победил раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47).