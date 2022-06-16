Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:45

Алджамейн Стерлинг подерется с Ти Джеем Диллашоу 10 сентября на UFC 279

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Действующий чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг (21-3) проведет вторую защиту титула против бывшего чемпиона Ти Джея Диллашоу (17-4). Бой состоится 10 сентября на UFC 279. Место проведения турнира еще не определено. Об этом сообщило издание MMAjunkie.

Стерлинг защитил титул чемпиона в бою против Петра Яна (16-3) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США. Стерлинг победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).

Диллашоу в прошлом бою одолел Кори Сэндхагена (14-4) 25 июля на UFC on ESPN 27. Он победил раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47).

Алджамейн Стерлинг
UFC
ММА
0
Читайте также
Клебо не нужен Большунов в качестве соперника
Звезда ММА Владимир Минеев сыграл главную роль в фильме. Стоит ли идти на его «Бультерьера»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Махачев ответил Оливейре: «Ты сделаешь то, что тебе скажет твой босс»

Валентин Молдавский подерется с непобежденным бойцом 12 февраля на Bellator 284
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости