«Мутная история». Вагаб Вагабов прокомментировал нападение брата на племянника экс-главы Дагестана

Российский полутяжеловес Вагаб Вагабов признался, что уже два месяца не виделся со своим родным братом Исламом Вагабовым, который в начале месяца избил племянника экс-главы Дагестана.

«Наверное, начну с того, что я с Исламом [Вагабовым] порядка двух месяцев не виделся, — сказал Вагаб Вагабов «СЭ». — Мы презентовали клуб «Горец» в городе Ставрополь. Вот там мы все виделись. Туда мы поехали командой, собрались со всеми братьями. Вот так и разъехались. Я уехал по своим делам, а он — по своим в Дагестан. Больше не виделись. С кем он связался, что за дела, что за тема — это все я потом узнал, когда он уже залез вообще не в свое дело».

«Тот парень [племянник экс-главы Дагестана], которого он якобы побил, до этого его побили другие люди что ли... Там такая мутная история. Я его [Ислама Вагабова] не видел даже. Знаю, что его закрыли, а меня звали следователи в разные отделы, провели беседы общего характера».

В настоящее время Ислам Вагабов находится в СИЗО в Дагестане. Ему грозит от трех лет лишения свободы.

Вагаб Вагабов, тем временем, уже в следующем бою подерется за титул AMC Fight Nights против чемпиона полутяжелого дивизиона Хасана Юсефи.