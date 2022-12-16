Вагабов пожелал Емельяненко победы: «Хочется, чтобы старый порадовал»

Российский боец Вагаб Вагабов заявил, что ждет победы от Александра Емельяненко в бою против Святослава Коваленко.

«Ждем победы Александра Емельяненко. Хочется, чтобы старый порадовал. Ничего против нашего уважаемого блогера Коваленко не имею, хороший парень, молодец, добивается успеха в спорте, но Саня старый. Хочется, чтобы он свое отбил», — сказал Вагабов РЕН ТВ.

Александр Емельяненко и Святослав Коваленко выйдут на ринг главного поединка «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В соглавном бою сойдутся Вячеслав Дацик и Павел Шульский. Также на турнире сразятся Никита Солонин с Вячеславом Василевским и Тимур Мусаев Алексеем Мельниковым.

Все поединки телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире.