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Сегодня, 22:42

ACA 149: Слипенко нокаутировал Вагаева и другие результаты турнира

Давид Хачатрян
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В Москве завершился турнир ACA 149, в главном бою которого Виталий Слипенко (16-4) нокаутировал Абубакара Вагаева (21-4) и стал новым чемпионом АСА в полусреднем весе.

Приводим результаты всех боев турнира:

Полусредний вес: Виталий Слипенко (Россия) победил Абубакара Вагаева (Россия) — КО, 2-й раунд.

Легкий вес: Хердесон Батиста (Бразилия) победил Амирхана Адаева (Россия) — ТКО, 1-й раунд.

Полулегкий вес: Курбан Тайгибов (Россия) победил Левана Макашвили (Грузия) — Единогласное решение судей.

Легкий вес: Хакрэн Диас (Бразилия) победил Аурела Пиртеа (Румыния) — Единогласное решение судей.

Полусредний вес: Анатолий Бойко (Россия) победил Русимара Пальяреса (Бразилия) — КО, 1-й раунд.

Легчайший вес: Жосиель Сильва (Бразилия) победил Ислама Мешева (Россия) — КО, 1-й раунд.

Средний вес: Рене Пессоа (Бразилия) победил Владислава Янковского (Белоруссия) — ТКО, 3-й раунд.

Легкий вес: Юсуп Умаров (Россия) победил Витезслава Райноха (Чехия) — КО, 3-й раунд.

Полулегкий вес: Маркос Родригес (Бразилия) победил Турала Рагимова (Азербайджан) — Единогласное решение судей.

Наилегчайший вес: Мансур Хатуев (Россия) победил Андрея Калечица (Белоруссия) — КО, 1-й раунд.

Полулегкий вес: Калос да Сильва (Бразилия) победил Александра Ковалева (Белоруссия) — Единогласное решение судей.

Легчайший вес: Селем Евлоев (Россия) победил Никиту Чистякова (Россия) — Единогласное решение судей.

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