Турнир по смешанным единоборствам АСА 177 состоится в пятницу, 28 июня. Вечер ММА пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи. Стартовал ивент в 16.00 по московскому времени. Бои основного карда начнутся в 21.00 мск.

Главным событием вечера станет бой-реванш Али Багов — Дауд Шайхаев. Полуфинал Гран-при в легком весе пройдет в пять раундов. В прошлом году бойцы уже встречались, тогда победил Шайхаев по раздельному решению судей.

В соглавном событием ивента пройдет поединок между Муслимом Магомедовым и Григором Матевосяном.

Видеотрансляцию турнира АСА 177 в прямом эфире в полном объеме покажут на официальном сайте АСА и на телеканале «Матч! Боец». Главный кард бесплатно можно смотреть в эфире «Матч ТВ». Начало — в 21.00 мск.