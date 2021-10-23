Российский боец ММА Вадим Немков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя Федора Емельяненко и Тимоти Джонсона.

«Думаю, это будет тяжелый бой для Федора, потому что Тимоти Джонсон — опасный соперник. Он хорошо борется, хорошо боксирует, плюс к этому он очень большой. Слышал, что на взвешивании Джонсон оказался тяжелее на 13 килограмм, но по ходу боя он будет еще тяжелее. У супертяжеловесов лимит 120 килограмм, поэтому в бою он будет точно тяжелее. В бою это создает некоторые трудности. В первую очередь в борьбе тяжело с таким соперником. Федор будет двигаться и может просто не подпустить его к себе, не дать бороться с собой. Бой покажет», — сказал Немков в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

В рамках турнира Bellator 269 состоится бой между Федором Емельяненко и Тимоти Джонсоном. Для российского боксера этот поединок будет первым с декабря 2019 года. Бойцовский вечер начнется в 19:00 по московскому времени на ВТБ-Арене в Москве.