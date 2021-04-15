Российский боец Вадим Немков проведет первую защиту титула Bellator в полутяжелом весе и снова выйдет в октагон против американца Фила Дэвиса. Главный поединок турнира Bellator 257 пройдет в ночь с 16 на 17 апреля в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).

Немков стал чемпионом популярного промоушена после победы над Райаном Бейдером летом 2020 года. Бой прошел 21 августа на турнире Bellator 244 и завершился победой россиянина техническим нокаутом во втором раунде.

Немков и Дэвис провели первый поединок 15 ноября 2018 года на турнире Bellator 209. После трех раундов судьи раздельным решением присудили победу россиянину.

28-летний Немков — боец из команды Федора Емельяненко. Рекорд россиянина в ММА — 13 побед и 2 поражения.

Рекорд 36-летнего Дэвиса — 22-5 (1 бой признан несостоявшимся).

Бой Немков — Дэвис на Bellator 257 значится четвертым в основном карде вечера. Это часть шоу начнется в 4.00 17 апреля по московскому времени. Трансляция турнира в прямом эфире будет доступна на платном сервисе Okko Спорт.

Бой Немков — Дэвис входит в четвертьфинал серии Гран-при Bellator. Поединок продлится пять раундов по 5 минут каждый. Если победитель не будет определен досрочно (нокаут или технический нокаут, болевой или удушающий прием, дисквалификация одного из соперников), результат боя определят судьи (по счету записок рефери — единогласным или раздельным решением или решением большинства голосов).