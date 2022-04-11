Дацик: «Заставлю Сашу Емельяненко ответить за слова»

Российский боец Вячеслав Дацик заявил, что его бой против Александра Емельяненко находится на ранней стадии подготовки.

«Саша дал добро на проведение боя, — сказал Дацик в интервью YouTube-каналу HardNews. — Есть предложения от Федерации бокса и от Hardcore по поводу организации. Сейчас менеджеры решают, кто будет проводить.

Давно пора закрыть наше противостояние. Уже мемы в интернете выкладывают по поводу этого боя. Уже в разряд мифических попал этот поединок, с 2010 года все его ждут.

Также Дацик рассказал, как намерен одолеть Емельяненко. «Заставлю Сашу ответить за его слова, — сказал Дацик. — Постараюсь его хорошо, красиво... Но и самое главное, без нарушений правил, чтобы меня не дисквалифицировали, а ему победу нокаутом не подарили. Постараюсь красиво уложить его по правилам, нокаутировать».

Емельяненко в прошлом бою победил решением судей ветерана ММА Джеффа Монсона. Бой прошел на голых кулаках в рамках шоу Hardcore FC 23 февраля.

В последнем поединке Дацик уступил соотечественнику Зелимхану Пулеметчику Дукаеву на вечере «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Следующий бой Дацик проведет против бразильца Сауло Кавалари на турнире PRAVDA 15 апреля.