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Сегодня, 14:30

Дацик: «Заставлю Сашу Емельяненко ответить за слова»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Российский боец Вячеслав Дацик заявил, что его бой против Александра Емельяненко находится на ранней стадии подготовки.

«Саша дал добро на проведение боя, — сказал Дацик в интервью YouTube-каналу HardNews. — Есть предложения от Федерации бокса и от Hardcore по поводу организации. Сейчас менеджеры решают, кто будет проводить.

Давно пора закрыть наше противостояние. Уже мемы в интернете выкладывают по поводу этого боя. Уже в разряд мифических попал этот поединок, с 2010 года все его ждут.

Также Дацик рассказал, как намерен одолеть Емельяненко. «Заставлю Сашу ответить за его слова, — сказал Дацик. — Постараюсь его хорошо, красиво... Но и самое главное, без нарушений правил, чтобы меня не дисквалифицировали, а ему победу нокаутом не подарили. Постараюсь красиво уложить его по правилам, нокаутировать».

Емельяненко в прошлом бою победил решением судей ветерана ММА Джеффа Монсона. Бой прошел на голых кулаках в рамках шоу Hardcore FC 23 февраля.

В последнем поединке Дацик уступил соотечественнику Зелимхану Пулеметчику Дукаеву на вечере «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Следующий бой Дацик проведет против бразильца Сауло Кавалари на турнире PRAVDA 15 апреля.

Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
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