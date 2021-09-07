В «Сообществе потребителей энергии» отреагировали на слова Хабиба о Дагестанской ГЭС

Заместитель директора «Сообщества потребителей энергии» Валерий Дзюбенко прокомментировал «СЭ» слова экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на форуме «Новое знание» о том, что Республика Дагестан снабжает электроэнергией почти всю западную часть России.

«Эти слова можно опровергнуть, потому что это неправда, — сказал Дзюбенко «СЭ». — Если говорить о западной части страны, то она снабжается целым набором электростанций, включая ГЭС конечно же. Крупнейшая, пожалуй, Волжская. Также есть тепловые электростанции, и я уже не говорю про атомные, которых в достаточном количестве в западной части страны — Курская, Воронежская, Ростовская и Ленинградская. Не совсем корректное высказывание. Правильнее будет сказать, что Дагестанская ГЭС — это важная электростанция, но одна из. Насколько я помню, в Дагестане с энергобалансом сейчас дефицит. И не всегда они обеспечивают свои потребности в электроэнергии. Почему? Надо изучать перетоки и смотреть, как формируется баланс, нужно анализировать режим. Не исключаю, что в определенные периоды времени возможен переток за пределы республики».

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал аккуратно объяснить Нурмагомедову, что он был неправ, когда говорил про электроэнергию в Дагестане.

32-летний Нурмагомедов завершил спортивную карьеру в октябре прошлого года. Он провел 29 боев в ММА и во всех победил.