Масвидаль – о братьях Пол: «С удовольствием разобью лица этим диснеевским персонажам»

Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль выразил заинтересованность в проведении боксерского поединка с братьями-ютуберами Джейком и Логаном Пол.

«UFC пришлось бы подписать с ними контракт, но нет ничего невозможного, — приводит слова Масвидаля MMA Junkie. — Дане Уайту не нравятся эти парни, и он знает, что я причиню им боль. Может он действительно решил послать за ними гребаного убийцу».

«Я легко побью братьев Пол. Если мне хорошо заплатят, я, конечно, готов разбить лицо Джейку Полу или Логану Полу — без разницы. За хорошую сумму с удовольствием разобью лица этим диснеевским персонажам. Я дрался с парнями, которые тренировались с 7-8 лет, чтобы сделать со мной то же самое, что я хочу сделать с Джейком и Логаном. Драться с такими парнями, как братья Пол, — это приятный бонус».

В апреле на турнире UFC 261 Масвидаль провел реванш с Камару Усманом, потерпев поражение нокаутом во втором раунде. В настоящее время 36-летний спортсмен идет на серии из двух поражений. Всего на его счету 35 побед и 15 поражений. ?