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В соцсетях зафиксировано почти 15 миллионов реакций на бой Нурмагомедова и Порье

13:59
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Главный поединок UFC 242 Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье вызвал большой интерес в соцсетях, сообщает Mediascope.

По данным аналитической системы Brand Analytics, вовлеченность пользователей в событие составила более 14,6 млн реакций в период с 6 по 9 сентября. Показатель учитывает комментарии, лайки и репосты сообщений. Внимание к поединку проявили не только мужчины — за российского бойца болели более 22 процента женщин.

—  Соцсети успешно примеряют на себя роль телевизора в первую очередь для молодежи. Более 86 процентов аудитории, обсуждавшей поединок, составили пользователи до 34 лет. Эта именно та причина, по которой имеет прямой смысл транслировать такие события в соцсети, — здесь молодежь очень ждет контент спортивной тематики, который является одним из самых востребованных в соцсетях, — сказал Василий Черный, директор по маркетинговым коммуникациям Brand Analytics.

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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