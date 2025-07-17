В силовых структурах подтвердили лишение Рзаева гражданства РФ

В силовых структурах заявили, что азербайджанский боец ММА Джавид Рзаев, осужденный за избиение диджея в ночном клубе в Энгельсе в Саратовской области, действительно лишен российского гражданства.

«Да, лишили», — приводит РИА Новости слова представителя силовых структур.

По данным прокуратуры, в ночь на 10 ноября 2024 года Рзаев устроил драку в одном из клубов Энгельса. Поводом для конфликта стал отказ диджея включить желаемую бойцом музыку. В ходе ссоры спортсмен нанес диджею не менее 15 ударов по голове и телу. 14 апреля суд приговорил Рзаева к двум годам принудительных работ с удержанием из его заработка в доход государства 15 процентов. Приговор не был обжалован и вступил в законную силу.

На счету 30-летнего бойца 6 профессиональных поединков, в которых он одержал 4 победы и потерпел 2 поражения.