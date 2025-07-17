Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА

17 июля 2025, 13:08

В силовых структурах подтвердили лишение Рзаева гражданства РФ

Алина Савинова

В силовых структурах заявили, что азербайджанский боец ММА Джавид Рзаев, осужденный за избиение диджея в ночном клубе в Энгельсе в Саратовской области, действительно лишен российского гражданства.

«Да, лишили», — приводит РИА Новости слова представителя силовых структур.

По данным прокуратуры, в ночь на 10 ноября 2024 года Рзаев устроил драку в одном из клубов Энгельса. Поводом для конфликта стал отказ диджея включить желаемую бойцом музыку. В ходе ссоры спортсмен нанес диджею не менее 15 ударов по голове и телу. 14 апреля суд приговорил Рзаева к двум годам принудительных работ с удержанием из его заработка в доход государства 15 процентов. Приговор не был обжалован и вступил в законную силу.

На счету 30-летнего бойца 6 профессиональных поединков, в которых он одержал 4 победы и потерпел 2 поражения.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ММА
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Посол России Ноздрев раскритиковал Японию за позицию по неядерным принципам
Семью «веселого молочника» Уолкера пока не захотели выдворять из России
Массированная атака БПЛА на Белгород. Что известно
Махачев подерется с последователем Конора Макгрегора. Что известно об Иэне Гэрри
Евгений Кузнецов подписал однолетний контракт с «Сибирью»
Чивич забил ударом в касание, Хиль перекинул мяч через Песьякова, команда Талалаева затоптала самарцев. Что случилось в матче РПЛ «Крылья Советов» - «Балтика»
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Людмила Михайловская
«Волейбол. Наши чемпионы» | Людмила Михайловская
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
«Волейбол. Наши чемпионы» | Анатолий Чинилин
«Волейбол. Наши чемпионы» | Анатолий Чинилин
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Странный переход Глотова. Вернется ли Кузнецов в «Трактор»?
Странный переход Глотова. Вернется ли Кузнецов в «Трактор»?
Каким должно быть сердце спортсмена
Каким должно быть сердце спортсмена
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Монсон намерен проводить показательные бои после завершения карьеры

В окружении бойца ММА Хизриева отрицают, что причиной нападения стали долги
Новости
RSS RSS
Все новости