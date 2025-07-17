Монсон намерен проводить показательные бои после завершения карьеры

Российский боец ММА и депутат Джефф Монсон рассказал, что хотел бы проводить показательные бои после завершения карьеры.

«Показательные выступления — почему бы и нет. Это уже не будет серьезным. С большим бойцовским спортом я заканчиваю», — приводит слова Монсона ТАСС.

54-летний Монсон проведет прощальный поединок 25 июля в Евпатории против Максима Щербакова по прозвищу «Топор».

В 2018 году Монсон получил российское гражданство, а спустя пять лет отказался от американского паспорта. Он переехал в Россию в 2013 году. В смешанных единоборствах боец одержал 61 победу и потерпел 26 поражений. Два поединка с его участием завершились вничью.