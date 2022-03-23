Тим Эллиотт — Мокаеву: «У меня бонусных боев в UFC больше, чем у тебя поединков»

Боец наилегчайшего веса UFC Тим Эллиотт (18-12) ответил на вызов молодого проспекта Мухаммада Мокаева (7-0), который вызвал Эллиотта на поединок.

«Я не заходил в Twitter один день, а тут уже такое, — написал американец в Twitter. — Конечно, все хотят драться с 36-летним динозавром дивизиона. Я тоже хочу подраться со стариком. Слушай, у меня бонусных боев в UFC больше, чем у тебя поединков. Сперва ты должен набить рекорд, ты пока новичок в нашем деле».

Ранее Мокаев заявил, что хотел бы подраться с Эллиоттом, потому что он занимает 11-ю строчку рейтинга UFC.

Мокаев дебютировал в UFC с победы над Коди Дерденом (12-4) на UFC Fight Night 204 в Лондоне (19 марта). Мокаев выиграл сабмишном (удушением гильотиной) на 58 секунде боя.