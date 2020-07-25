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В Сети опубликовали видео, как Емельяненко тяжело передвигается в аэропорту

25 июля 2020, 23:46
Александр Емельяненко передвигается под надзором двух человек. Фото twitter.com
Александр Емельяненко передвигается под надзором двух человек. Фото twitter.com
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В Twitter опубликовали видео с российским бойцом MMA Александром Емельяненко в аэропорту города Сочи. На нем видно, как 38-летний спортсмен тяжело передвигается при помощи двух человек.

24 июля Магомед Исмаилов техническим нокаутом одержал победу над Емельяненко на турнире АСА 107. 34-летний Исмаилов выиграл бой за явным преимуществом. В концовке поединка на лице Емельяненко были многочисленные гематомы и рассечения.

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