В Сети опубликовали видео, как Емельяненко тяжело передвигается в аэропорту
25 июля 2020, 23:46
В Twitter опубликовали видео с российским бойцом MMA Александром Емельяненко в аэропорту города Сочи. На нем видно, как 38-летний спортсмен тяжело передвигается при помощи двух человек.
24 июля Магомед Исмаилов техническим нокаутом одержал победу над Емельяненко на турнире АСА 107. 34-летний Исмаилов выиграл бой за явным преимуществом. В концовке поединка на лице Емельяненко были многочисленные гематомы и рассечения.
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