В Сети опубликовали видео, как Емельяненко тяжело передвигается в аэропорту

В Twitter опубликовали видео с российским бойцом MMA Александром Емельяненко в аэропорту города Сочи. На нем видно, как 38-летний спортсмен тяжело передвигается при помощи двух человек.

24 июля Магомед Исмаилов техническим нокаутом одержал победу над Емельяненко на турнире АСА 107. 34-летний Исмаилов выиграл бой за явным преимуществом. В концовке поединка на лице Емельяненко были многочисленные гематомы и рассечения.