В России прошел кулачный бой, где суммарный вес соперников составил 371 кг

Бой между Василием «Пельменем» Камоцким и Денисом «Папой» Вильдановым в лиге Punch Club побил рекорд России по суммарному весу соперников в поединке на голых кулаках.

Возможно, это мировой рекорд — организаторы проводят проверку данных.

Вес 30-летнего Камоцкого в бою составлял 173,2 кг (рост — 180 см), а 33-летнего Вильданова — 197,7 кг (рост — 191 см). Поединок закончился вничью.

Камоцкий и Вильданов — непрофессиональные бойцы. Оба стали популярны в Youtube благодаря участию в турнирах по пощечинам.

Видео боя между Камоцким и Вильдановым можно посмотреть на Youtube-канале Punch Club.