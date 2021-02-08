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В промоушене Хабиба не будет женских боев

18:46
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В промоушене Eagle FC не планируется проведение женских боев. Об этом журналистам рассказал президент Eagle FC Шамиль Завуров. Владельцем промоушена является чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Такого [женских боев] у нас нет, — сказал Завуров. — Пока и не планируем женские бои. Посмотрим. В России очень мало девушек, которые выступают».

«Мы выросли так, что женщина должна дома сидеть, — добавил он в шутку. — Не хотим ей давать такого шанса. Пускай сидит дома».

9 февраля в Москве состоится турнир Eagle FC 33.

(Илья Андреев)

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