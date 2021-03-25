В Москве задержали участника нападения на борца Расула Мирзаева

В Москве был задержан участник нападения на борца Расула Мирзаева. Пять лет назад он был избит из-за якобы неуважения к Хабибу Нурмагомедову.

Задержанный — 28-летний Магомед Манилов несколько лет скрывался. В 2016 году на Мирзова напали, а его избиение снимали на видео. Несколько человек с дубинами ворвались в квартиру к пострадавшему.

После нападения СК возбудил уголовное дело и задержал одного из подозреваемых. Манилов был объявлен в розыск.