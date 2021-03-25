«Решил послушать его творчество. Меня сейчас вырвет». Исмаилов о Моргенштерне

Российский боец ММА Магомед Исмаилов вслед за Александром Шлеменко и Хабибом Нурмагомедовым высказал свое мнение по поводу российского певца Моргенштерна.

Ранее рэп-исполнителя раскритиковали, предложив запретить его выступления ради правильного воспитания детей.

«Не могу не поддержать инициативу Александра Шлеменко, — отметил Исмаилов в Instagram. — По поводу Моргенштерна... Не знал, кто это, пока Шлеменко не начал высказываться на его счет. Решил послушать его творчество. Меня сейчас вырвет. Не то что детям, вообще никому не рекомендуется к прослушиванию! Кошмар, отвратительно, отстой. Сказать «ужас» — значит, ничего не сказать. Почему нельзя спеть что-то положительное: будь умницей, будь хорошей женой? Ладно, у тебя вид дерьмовый, но хотя бы песни должны быть положительными».