Хабиб опубликовал фото с отцом: «Как же его не хватает»
10:47
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram опубликовал фотографию с отцом Абдулманапом Нурмагомедовым, который летом 2020 года умер от коронавируса.
«Как же его не хватает», — написал боец.
Последним поединком Хабиба стал бой с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который прошел 24 октября 2020 года. Рекорд россиянина остановился на отметке 29-0.
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