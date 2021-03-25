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Хабиб опубликовал фото с отцом: «Как же его не хватает»

10:47
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram опубликовал фотографию с отцом Абдулманапом Нурмагомедовым, который летом 2020 года умер от коронавируса.

«Как же его не хватает», — написал боец.

Последним поединком Хабиба стал бой с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который прошел 24 октября 2020 года. Рекорд россиянина остановился на отметке 29-0.

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