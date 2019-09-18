В Москве пройдет 99 турнир лиги ACA

27 сентября лига ACA возвращается в столицу России с одним из мощнейших кардов в истории ММА. В главном бою турнира на ВТБ-Арене пройдет один из самых ожидаемых фанатами ММА боев: чемпион ACB Али Багов и чемпион WFCА Хусейн Халиев оспорят пояс первого чемпиона АСА в легком дивизионе.

«Халк» Багов в крайнем поединке одолел Абдул-Азиза Абдулвахабова, до этого задушил ветерана Bellator Баббу Дженкинса, выиграл у бразильца Хендерсона Батисты. Многие называют фаворитом Багова, но они не понимают, насколько силен Халиев. Известно, что спортсмены давние друзья. Но престиж чемпионского пояса разбудит их амбиции в бою, и заставит оставить дружбу за пределами клетки.

«Разборка» двух лучших российских средневесов пройдет под эгидой лиги ACA. На турнире 27 сентября снискавший огромную популярность у фанатов Исмаилов сразится с дебютирующим в лиге Артемом Фроловым. Парни — очень опасные соперники друг для друга, с одного удара могут «выключить свет» оппоненту. Скорость и взрыв от Исмаилова, против выносливости и расчета Фролова. Нас ожидает «война» в клетке, где два равных по шансам бойца будут рубиться и стараться финишировать друг друга.