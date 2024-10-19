Глава Hardcore заявил, что промоушен вступил в новую федерацию и вернул себе лицензию

Глава Hardcore Анатолий Сульянов заявил, что промоушен вступил в новую федерацию, в связи с чем запланированный стадионный турнир в Новосибирске обязательно состоится.

14 октября стало известно, что Федерация бокса России отозвала лицензию у Hardcore в связи с неоднократными нарушениями регламента.

«Хочу сказать с абсолютной уверенностью, что турнир состоится. И хочу выразить благодарность всем тем, кто нас поддержал. Вас было очень и очень много: спортсмены, менеджеры, спортивные чиновники. И, конечно же, вы, наши дорогие зрители. Мы вступили в новую федерацию и получили лицензию на проведение турниров. Все подробности мы обязательно расскажем чуть позже. Пока могу сказать только то, что это олимпийская федерация», — заявил Сульянов.