В команде Немкова рассказал о состоянии российского бойца после поединка с Кори Андерсоном

В команде Немкова сообщили, что у российского бойца нет проблем со здоровьем после боя с Андерсоном

Боец команды Федора Емельяненко Кирилл Сидельников рассказал корреспонденту «СЭ» о состоянии здоровья российского бойца Вадима Немцова после поединка с американцем Кори Андерсоном на турнире Bellator 277.

«Вадима аккуратно зашили, у него все замечательно. Проблем со здоровьем никаких нет. Настроение отличное у него супер! Зашили нормально, но шрам все равно будет. Серьезной травмы, слава богу, удалось избежать. Совсем скоро придет в себя и полностью восстановится», — сказал Сидельников «СЭ».

Бой между Немковым и Андерсоном состоялся сегодня, 16 апреля в рамках финала Гран-при Bellator в Сан-Хосе. Российский спортсмен защищал чемпионский титул в полутяжелом весе. Поединок был остановлен за 5 секунд до конца третьего раунда из-за кровотечения у Немкова после того, как бойцы столкнулись головами. Судьи объявили бой несостоявшимся.

На счету 29-летнего российского спортсмена в ММА — 15 побед и 2 поражения в профессиональной карьере. У 32-летнего Андерсона — 16 побед и 5 поражений.

Ранее стало известно, сколько заработали Немков и Андерсон за бой на Bellator 277.