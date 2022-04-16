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Гаджиев: «Немкову давно пора в UFC. По своему уровню мастерства он должен драться в лучшей лиге мира»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что Вадиму Немкову пора выступать в UFC
Артем Бухаев
Корреспондент
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Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил вероятность перехода российского бойца ММА Вадима Немкова в UFC.

«Если контракт позволяет, то Вадиму давно пора перейти в UFC. Ты можешь 20 раз стать чемпионом Bellator, но, если ты не станешь топовым бойцом UFC — признание к тебе не придет. По своему уровню мастерства Немков давно должен был начать драться в лучшей лиге мира. Без вариантов. У него все для этого есть», — сказал Гаджиев «СЭ».

Бой между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном на Bellator 277 был признан несостоявшимся из-за того, что у россиянина открылось рассечение после запрещенного удара Андерсона лоб в лоб.

Вадим Немков стал чемпионом Bellator летом 2020 года.

Ранее стало известно, сколько заработали Немков и Андерсон за бой на Bellator 277.

Вадим Немков
Камил Гаджиев
UFC
ММА
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