Гаджиев: «Немкову давно пора в UFC. По своему уровню мастерства он должен драться в лучшей лиге мира»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил вероятность перехода российского бойца ММА Вадима Немкова в UFC.

«Если контракт позволяет, то Вадиму давно пора перейти в UFC. Ты можешь 20 раз стать чемпионом Bellator, но, если ты не станешь топовым бойцом UFC — признание к тебе не придет. По своему уровню мастерства Немков давно должен был начать драться в лучшей лиге мира. Без вариантов. У него все для этого есть», — сказал Гаджиев «СЭ».

Бой между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном на Bellator 277 был признан несостоявшимся из-за того, что у россиянина открылось рассечение после запрещенного удара Андерсона лоб в лоб.

Вадим Немков стал чемпионом Bellator летом 2020 года.

Ранее стало известно, сколько заработали Немков и Андерсон за бой на Bellator 277.