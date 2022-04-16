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Сегодня, 12:20

Тренер Немкова: «Американцу нельзя было отдавать победу — это было бы совершенно несправедливо!»

Тренер Немкова считает, что Андерсону нельзя было отдавать победу в бою на Bellator 277
Антон Иванов
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Тренер команды Федора Емельяненко Валентин Молдавский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение судей признать бой несостоявшимся между россиянином Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном на Bellator 277.

«Андерсон применил запрещенный прием. Решение судей абсолютно верное. Американцу нельзя было отдавать победу — это было бы совершенно несправедливо. Могу сказать, что до остановки боя поединок шел не по плану Вадима. Можно ли сказать, что судьи забрали титул у американца? Конечно, нет, а что бы он сделал за эти 3 секунды?» — сказал Молдавский «СЭ».

Бой между Немковым и Андерсоном состоялся сегодня, 16 апреля в рамках финала Гран-при Bellator в Сан-Хосе. Российский спортсмен защищал чемпионский титул в полутяжелом весе. Поединок был остановлен за 5 секунд до конца третьего раунда из-за кровотечения у Немкова после того, как бойцы столкнулись головами. Судьи объявили бой несостоявшимся.

На счету 29-летнего Немкова в ММА — 15 побед и 2 поражения в профессиональной карьере. У 32-летнего Андерсона — 16 побед и 5 поражений.

Вадим Немков
Валентин Молдавский
ММА
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