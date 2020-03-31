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В команде Фергюсона отреагировали на возможную отмену боя с Хабибом

13:00
Хабиб Нурмагомедов, Дана Уайт и Тони Фергюсон. Фото MMAJunkie
Хабиб Нурмагомедов, Дана Уайт и Тони Фергюсон. Фото MMAJunkie
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В команде американского бойца ММА Тони Фергюсона прокомментировали возможность отмены поединка с действующим чемпионом UFC в легком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона назначен на 18 апреля. В данный момент Хабиб не может покинуть Россию из-за временного закрытия границ в связи с пандемией коронавируса. Ранее в СМИ появлялась информация, что соперником Фергюсона вместо Нурмагомедова может стать Джастин Гэтжи.

— Бой с Джастином Гэтжи будет просто легким получением гонорара, это как поединок в школе на заднем дворе, — цитирует ТАСС представителя команды Фергюсона. — Вот бои с Хабибом или Макгрегором — это совсем другое дело, это гораздо лучше.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона должен был состояться в рамках турнира UFC 249, который запланирован на 18 апреля в Бруклине. Центр по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC) 15 марта вынес рекомендацию об отмене или переносе в течение следующих восьми недель мероприятий с участием более 50 человек на всей территории страны из-за коронавируса. В данный момент организаторы ищут новую площадку.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8122287

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