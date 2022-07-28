В Госдуме ответили американскому бойцу, который обвинил россиян в расизме

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова американского бойца Деррика Льюиса о том, что люди в России и Германии рождаются со значком свастики.

«Человека как минимум нужно отправить в школу учить историю. Изучать нормальную мировую историю, а не по американским учебникам. Если он хорошо учился бы в школе, то разбирался бы. К сожалению, со значками свастики рождаются в любой стране мира, даже в США. Так что пусть внимательно относится к учебе, мировой истории, истории своей страны. Удивительно, что спортсмен делает такие заявления, не разбираясь в ситуации. Вряд ли на это кто-то будет обращать внимание, потому что это глупое высказывание. А вообще такое заявление уголовно наказуемо и в России, и в Германии», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Льюис также подчеркнул, что чувствует от людей из России и Германии расизм.

В ночь с 30 на 31 июля американский тяжеловес в рамках турнира UFC 277 проведет бой с россиянином Сергеем Павловичем.