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Сегодня, 11:09

Анкалаев о бое Багова и Магомедова: «Можно было остановить сразу»

Анкалаев считает, что бой Багова и Магомедова можно было остановить сразу
Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (17-1) считает остановку боя Али Багова (32-10) и Рашида Магомедова (25-6) на АСА 141 неоднозначной.

«Даже не знаю, что сказать. Такой бой был... как легкий спарринг, — отметил Анкалаев в интервью «СЭ». — Можно было остановить сразу или сделать предупреждение. В четвертом раунде остановить... не знаю, правильно это или нет.
Организаторов можно понять. Столько людей приехало, чтобы посмотреть, как спарринг проходит как бой. Может быть, эмоции [сыграли], поэтому остановили. Бойцов тоже можно понять. Мы же не знаем, как они себя чувствовали. Они много веса гоняют, а после весогонки не всегда бывают силы, чтобы показать зрелище».

Глава АСА Майрбек Хасиев остановил бой Багов — Магомедов на АСА 141 22 июля в Сочи. Оба бойца получили дисквалификацию за пассивное ведение боя и выбыли из Гран-при АСА.

Майрбек Хасиев. «Вы нас за пацанов держите, что ли?!» Босс АСА зашел в клетку и остановил подозрительно скучный бой

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