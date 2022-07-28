Анкалаев о бое Багова и Магомедова: «Можно было остановить сразу»

Четвертый номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (17-1) считает остановку боя Али Багова (32-10) и Рашида Магомедова (25-6) на АСА 141 неоднозначной.

«Даже не знаю, что сказать. Такой бой был... как легкий спарринг, — отметил Анкалаев в интервью «СЭ». — Можно было остановить сразу или сделать предупреждение. В четвертом раунде остановить... не знаю, правильно это или нет.

Организаторов можно понять. Столько людей приехало, чтобы посмотреть, как спарринг проходит как бой. Может быть, эмоции [сыграли], поэтому остановили. Бойцов тоже можно понять. Мы же не знаем, как они себя чувствовали. Они много веса гоняют, а после весогонки не всегда бывают силы, чтобы показать зрелище».

Глава АСА Майрбек Хасиев остановил бой Багов — Магомедов на АСА 141 22 июля в Сочи. Оба бойца получили дисквалификацию за пассивное ведение боя и выбыли из Гран-при АСА.