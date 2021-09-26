Чемпион UFC Волкановски задумался о переходе в легкий вес

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски рассказал о ближайших планах после очередной защиты титула в бою с Брайаном Ортегой.

«Макс Холлоуэй дерется с Яиром Родригесом. Очевидно, что это претендентский бой, а его победитель будет драться за пояс, — сказал Волкановски на пресс-конференции после боя. — Но это произойдет в ноябре, а я хочу драться. Может быть, перейти в легкий вес и подраться за титул? Дайте мне что-то, потому что мой простой длился 14 месяцев. Гребаная самоизоляция, карантинные меры. Тяжко было в Новой Зеландии и Австралии».

«Мы поговорим с семьей, поговорим с командой и примем наилучшее решение. Может быть, останемся в этом весе. Подождем, пока другие подерутся».

Волкановски победил Ортегу единогласным решением судей. Бойцы сразились в главном событии турнира UFC 266, который прошел в ночь на 26 сентября в Лас-Вегасе. На счету чемпиона 23 победы и 1 поражение.