Рамазан Исмаилов: «Чутье подсказывает: Емельяненко победит Сантоса»

Старший брат и тренер Магомеда Исмаилова — Рамазан Исмаилов — считает Александра Емельяненко фаворитом в бою с Марсио Сантосом, который состоится 27 ноября в Сыктывкаре на турнире AMC Fight Nights.

«Думаю, Александр выиграет. Чутье мне подсказывает, что он выиграет. Все зависит от формы Емельяненко. Хотя бой для него непростой, но я думаю, что он выиграет. У Сантоса нет такой борьбы... Он не вольник, проходов у него нет. Думаю, бой будет проходить преимущественно в стойке. А прижимать Александра к сетке — как Александра Шлеменко и Артура Гусейнова — у него, думаю, вряд ли получится. Потому что Емельяненко будет тяжелее его на 20 килограммов. Непросто будет его прижимать. Интересный бой будет».

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА. У 32-летнего Сантоса 16 побед, 6 поражений и 1 ничья. Емельяненко выступает в тяжелом весе, а Сантос — в среднем и полутяжелом. Их поединок пройдет в открытой весовой категории.