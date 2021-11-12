В Bellator заинтересованы в подписании контракта с двукратной олимпийской чемпионкой Кайлой Харрисон

Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что он заинтересован в подписании контракта с чемпионкой PFL в легком весе, двукратной олимпийской чемпионкой по дзюдо американкой Кайлой Харрисон.

«Да, безусловно [заинтересован], — сказал Кокер MMA Junkie. — Я думаю, что нам следует поговорить более подробно и посмотреть, сможем ли мы прийти к какому-то соглашению. Дело не только в ней, но и в любом свободном агенте, который находится на мировом уровне, и который, по нашему мнению, может повысить ценность компании. Мы заинтересованы в подписании контракта с такими бойцами».

«Насколько я понял Кайла только недавно стала свободным агентом. Я думаю, что она будет присутствовать с Дэном Ламбертом и Киоджи Хоригучи на завтрашнем турнире Bellator 271. Так что это будет весело. Я думаю, что мы все сядем вместе, поздороваемся и начнем диалог».

Турнир Bellator 271 состоится в ночь на 13-е ноября в Голливуде, штат Флорида, США.

На счету 31-летней Харрисон в ММА 12 побед в 12-ти поединках.