«Его бы тоже разбил». Конор Макгрегор оценил боксерские навыки Петра Яна

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах ирландец Конор Макгрегор не согласен с тем, что временный чемпион легчайшего дивизиона россиянин Петр Ян обладает лучшими боксерскими навыками в промоушене.

«Я перебоксировал троих в этом списке! В UFC нет никого, кто был бы даже близко к моему боксу. Даже Дастин начал попадать только после того, как отбил ногу. Я всех разобрал, если речь идет о боксе. [Петр] Ян тоже хорош, мне нравится его стиль, но его я бы тоже разбил сквозь защиту», — написал Макгрегор в Twitter, комментируя список лучших боксеров в UFC, представленный одним из фанатов.

I outboxed 3 guys on this list! There's no one even remotely close to my boxing in the ufc. Even Dustin only got shots off post the leg damage. Everyone has been pucked around by me if we are going off boxing. Yan is good tho, i like his style. I'd rip him up in that shell tho. https://t.co/kjB61gqFGX — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 12, 2021

30 октября в соглавном событии турнира UFC 267 в Абу-Даби Петр Ян единогласным решением судей выиграл у американца Кори Сэндхагена и завоевал пояс временного чемпиона в легчайшем весе. Следующим шагом для россиянина станет титульный матч-реванш с действующим чемпионом Алджамейном Стерлингом, которому он в марте уступил в четвертом раунде из-за дисквалификации за неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову.