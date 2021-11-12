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«Его бы тоже разбил». Конор Макгрегор оценил боксерские навыки Петра Яна

Конор Макгрегор заявил, что разбил бы российского бойца Петра Яна
11:41
Конор Макгрегор. Фото Instagram
Конор Макгрегор. Фото Instagram
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Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах ирландец Конор Макгрегор не согласен с тем, что временный чемпион легчайшего дивизиона россиянин Петр Ян обладает лучшими боксерскими навыками в промоушене.

«Я перебоксировал троих в этом списке! В UFC нет никого, кто был бы даже близко к моему боксу. Даже Дастин начал попадать только после того, как отбил ногу. Я всех разобрал, если речь идет о боксе. [Петр] Ян тоже хорош, мне нравится его стиль, но его я бы тоже разбил сквозь защиту», — написал Макгрегор в Twitter, комментируя список лучших боксеров в UFC, представленный одним из фанатов.

30 октября в соглавном событии турнира UFC 267 в Абу-Даби Петр Ян единогласным решением судей выиграл у американца Кори Сэндхагена и завоевал пояс временного чемпиона в легчайшем весе. Следующим шагом для россиянина станет титульный матч-реванш с действующим чемпионом Алджамейном Стерлингом, которому он в марте уступил в четвертом раунде из-за дисквалификации за неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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