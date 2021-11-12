Грузинская спортсменка Лиана Джоджуа перед боем с Кортни Кейси на UFC Вегас 42 поделилась ожиданиями от предстоящей схватки. Турнир пройдет в ночь с 13 на 14 ноября в Лас-Вегасе.

— Подготовка продлилась более полугода, она очень сильно затянулась, — цитирует Джоджуа «Чемпионат». — Но это, естественно, дало больше времени, чтобы подготовиться. Но в целом эти визовые проблемы очень сильно надоели, они меня преследуют до сих пор. Сначала мне по ошибке выдали просроченную визу, потом опять... В следующий раз буду принимать бой, только когда мне решат визовые проблемы, чтобы такого не происходило, потому что это очень сильно мешает подготовке. В прошлый раз я гоняла вес, с боя сняли. Мне пришлось ещё раз это делать. Но было много времени, чтобы подготовиться.

— Что можете сказать про свою соперницу Кортни Кейси? Ее рекорд 9-9 не дает вам расслабиться?

— Многие так говорят про рекорды. Но надо учитывать, что у нее 12 боев в UFC. Если бы она была плохим бойцом, столько боев в UFC она бы не проводила. У неё достаточно много близких боев, есть раздельные решения судей. Я смотрела много ее схваток. Она очень хороший боец, довольно крепкий, давно выступает в UFC. Рассматриваю ее как очень серьезную оппонентку. Она достаточно хороший соперник для меня. Ну и в принципе я считаю матчмейкинг в UFC хорошим. И то, что они нас свели, означает, что они видят в нас бойцов одного уровня, который могут показать хороший бой, раз нам назначили этот бой.

— В чем её ключевая опасность? Чего вы больше всего опасаетесь?

— После моего крайнего поединка я поняла, что нужно опасаться всего и ждать чего-то конкретного не стоит. Нужно опасаться абсолютно всех аспектов. Ну и в целом она хороша в ударной технике. У нее затягивающее джиу-джитсу, она также опасна в партере. В принципе я жду, что она будет себя показывать и в стойке, и в партере. Но я также намерена показать себя в этих аспектах очень хорошо. В целом оцениваю ее очень высоко, думаю, она достойный соперник, и полагаю, что бой пройдет до конца и выйдет очень тяжелым.