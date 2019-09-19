27 сентября в Москве на турнире ACA 99 два топовых российских средневеса проведут бой под эгидой Absolute Championship Akhmat: Магомед Исмаилов сразится с дебютирующим в лиге Артемом Фроловым.

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев дал прогноз на исход боя Исмаилов-Фролов: «Это очень громкий поединок двух по-настоящему равных по своему уровню соперников. Оба базовые борцы вольного стиля, перейдя в ММА которые, заметно выросли в плане ударной техники. Соответственно, сегодня Магомед и Артем являются всесторонне развитыми бойцами, одинаково хорошо действующими в каждом из выше перечисленных аспектов. Исмаилов — более скоростной и взрывной файтер, особенно в начале поединка. В последнем бою этот компонент и помог ему одержать победу: он был заметно быстрее Василевского и в итоге это позволило ему нокаутировать соперника. Но Фролов — боец другого плана. Он более молодой, мотивированный, не пробитый и обладает способностью держать удар. Артем очень терпеливый и выносливый файтер, грамотно распределяющий силы на всю дистанцию. Преимущество соперника в скорости он может нивелировать хорошим таймингом.

Позволю себе предположить, что поединок пройдет всю 3-раундовую дистанцию и бойцы будут действовать преимущественно в стойке. Ведь, как правило, когда встречаются два хороших борца, им приходится выяснять отношения в ударном аспекте, так как тяжело перевести друг друга на покрытие. Однако это не означает, что они не будут пытаться нокаутировать друг друга, тем более, оба обладают тяжелым разовым ударом. Поэтому Магомеду и Артему придется быть максимально сконцентрированными, чтобы не допустить роковую ошибку. Победитель данного противостояния, несомненно, станет одним из главных претендентов на чемпионский пояс в среднем весе. И можно с уверенностью сказать, что обладатель титула Саламу Абдурахманов будет внимательно следить за этим поединком.

Уверен, что зрителей ожидает настоящая «война» в клетке, где два равных по своему уровню бойца будут стараться финишировать друг друга".