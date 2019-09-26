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Узбекский боец UFC Мурадов объяснил, почему бой Нурмагомедова и Мейвейзера невозможен

12:09
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Узбекский боец MMA Махмуд Мурадов рассказал, что может помешать проведению боксерского поединка между чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером.

— Поединок с Нурмагомедовым нереален, — цитирует RT Мурадова. — Флойд сам сказал, что будет участвовать только в показательных боях, за которые будет получать от 10 до 100 миллионов долларов. Например, сейчас идут переговоры о поединке с Мэнни Пакьяо. Он продлится три-четыре раунда.

Ранее Мейвезер проводил поединок с бойцом MMA. В 2017 году американец победил нокаутом ирландца Конора Макгрегора.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/671702-muradov-meivezer-nurmagomedov

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