Усман: «В колледже я неделю жил в комнате общежития, в которую через год заселился Колби Ковингтон»

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман рассказал, как пересекались по жизни их пути с Колби Ковингтоном.

" Безумие, как пересекались наши пути, — сказал Усман на YouTube-канале «Full Send Podcast». — И это началось очень давно, еще до ММА. Я рассказывал, что в Айове мы как-то оказались на одной вечеринке с Джоном Джонсом и впервые в жизни тогда посмотрели UFC. Потом мы неделю зависали, и я ночевал у него в комнате общежития.

Ровно в эту же самую комнату через год вселится Колби Ковингтон, который станет соседом Джона. Потом в колледже мы боролись против одних и тех же ребят в одном и том же весе, но никогда не встречались между собой. Когда я проиграл мой второй бой в профессионалах, я знаю, что поединок со мной предложили Колби. Я узнал это от моего тренера по борьбе, который в те годы как раз работал с Колби в ATT. А я с этим тренером работал еще в старшей школе. И Колби тогда отказался драться со мной. «Он тоже борец? Нет, я не беру этот бой». Хотя я был на поражении. Потом он еще трижды отказывался драться со мной в UFC, но когда наконец у нас уже не было выбора, этот бой состоялся ".