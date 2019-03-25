"Ушатайка – это ушатайка. Самое офигенное – когда с одного удара роняешь двоих". Откровенное интервью с Дациком

Самый скандальный боец ММА Вячеслав Дацик дал большое интервью "СЭ", подробно рассказав о своей жизни.

– О том, по каким правилам он жил в тюрьме.

– О драках в молодости (порой бывало по 50 за ночь).

– О старых счетах с Александром Емельяненко.

– О разбойных налетах.

– О рейдах на бордели и гей-клубы.

– О Брейвике, Хабибе, Сталине и многом-многом другом.

В конце февраля Дацик освободился из колонии, где оказался из-за знаменитого "антибордельного рейда". В общей сложности он провел в тюрьме около 10 лет – причем сидел не только в России, но и в Норвегии. При этом Дацик – первый, кто победил Андрей Орловского, бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе. "Рыжий Тарзан" наглухо вырубил знаменитого белорусского бойца. Сейчас Дацик собирается вернуться в ММА и уже бросил вызов Александру Емельяненко.

Полная версия огненного интервью с Дациком будет опубликована на сайте "СЭ" уже скоро, а пока приводим несколько цитат (это еще не самое жгучее из того, что он сказал).

– Зачем себя как-то ставить в тюрьме? Ты тот, кто ты есть. Тех, кто не уважает, – ломаешь. Или разломают тебя. В тюрьме все и всегда разрешают кулаками. Там каждый пытается где-то кому-то что-то навязать и развести.

– 7 декабря 2007 года, когда "тайфуновцы" забили, закололи всякой психотропной дрянью, на 8 месяцев уехал в одиночку. Ни окон, ни раковины, ни фига не было. Один бетонный пол. Батарей не было – потому что их спилили, чтобы я камеру не разнес. 8 месяцев не спал.

– Подрулил к нам кадр. Вроде нормальный. Спрашиваем, из-за чего заехал. Говорит: "111-я. Печень люблю, из-за печени посадили". Отвечаю: "Погоди, не понял, поподробнее с этого момента". Человек приходит домой. Смотрит – в холодильнике нет печени. Спрашивает у жены, где печень. Та отвечает, что собаке скормила. Он жене разрезает пузо, вырезает печень, жарит ее, жрет. Теща вызывает ментов. Но самое смешное началось потом. Жена выжила. Парнягу осудили, уехал на "Арсеналку". И ему пришла передачка. От жены. Она ему банок двадцать с печенью трески закинула. Вопрос: кто больший псих из них?

– Что такое ушатайка? Ушатайка – это ушатайка. Методика тренировки. Вот была игра на ТВ "Угадай мелодию". "Я угадаю мелодию с пяти нот, а я с четырех". У нас после основной тренировки экипаж в город выезжал (Дацик вспоминает о своей молодости. - Прим. "СЭ"). Едем на машине, начинаем торг: "Я ушатаю (человека) с пяти ударов, я с четырех, я с трех, я с двух. Иди, ушатывай". Самое офигенное, когда с одного удара роняешь двоих. Как? Выстраиваешь полукругом и с одного удара в две бороды. Мой рекорд – уронил троих. Но не засчитали, так как третьему на голову наступил.

– Что главное в уличной драке? Бить первым и нежданчиком.