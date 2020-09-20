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Уокер нокаутировал Спэнна и другие результаты боев на UFC Fight Night 178

04:15

Результаты поединков основного карда турнира UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе (США).

Средний вес, до 83,9 кг: Кевин Холланд (США) — Даррен Стюарт (Великобритания) — победа Холланда раздельным решением судей.

Минимальный вес, женщины, до 52,2 кг: Маккензи Дерн (США) — Ранда Маркос (Канада) — победа Дерн сабмишеном в первом раунде.

Полутяжелый вес, до 93,0 кг: Джонни Уокер (Бразилия) — Раан Спэнн (США) — победа Уокера нокаутом в первом раунде.

Главным событием вечера должен стать поединок между Колби Ковингтоном и Тайлером Вудли в полусреднем весе.

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