«Умоляй меня». Чимаев ответил Макгрегору, который согласился с ним драться
11:58
Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев ответил бывшему чемпиону организации, Конору Макгрегору.
Ранее Чимаев вызвал на бой сразу троих бойцов: Нейта Диаса, Хорхе Масвидаля и Конора Макгрегора. Ирландец написал у себя в Twitter, что согласен принять вызов.
— Умоляй меня, — ответил Макгрегору в Twitter Чимаев.
16 июля Чимаев победил Джона Филиппса, а 26-го — Риза Маки, став первым бойцом в истории UFC, одержавшим две победы за 10 дней.
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