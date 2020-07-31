«Умоляй меня». Чимаев ответил Макгрегору, который согласился с ним драться

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев ответил бывшему чемпиону организации, Конору Макгрегору.

Ранее Чимаев вызвал на бой сразу троих бойцов: Нейта Диаса, Хорхе Масвидаля и Конора Макгрегора. Ирландец написал у себя в Twitter, что согласен принять вызов.

— Умоляй меня, — ответил Макгрегору в Twitter Чимаев.

16 июля Чимаев победил Джона Филиппса, а 26-го — Риза Маки, став первым бойцом в истории UFC, одержавшим две победы за 10 дней.