Умар Нурмагомедов: «В 2024 году я буду претендентом номер один»

27-летний российский боец UFC легчайшего веса Умар Нурмагомедов (15-0) заявил, что в 2023 году он намерен провести три-четыре боя, чтобы завоевать право драться за титул.

«Я думаю, что в следующем году [подерусь за титул]. В этом году я намерен провести три-четыре боя, а в следующем году, в конце года, я буду претендентом номер один», — сказал Умар на пресс-конференции UFC.

Нурмагомедов подерется с Раони Барселосом (17-3) 14 января на UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе, США.