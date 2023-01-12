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Сегодня, 11:16

Умар Нурмагомедов: «В 2024 году я буду претендентом номер один»

Давид Хачатрян
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27-летний российский боец UFC легчайшего веса Умар Нурмагомедов (15-0) заявил, что в 2023 году он намерен провести три-четыре боя, чтобы завоевать право драться за титул.

«Я думаю, что в следующем году [подерусь за титул]. В этом году я намерен провести три-четыре боя, а в следующем году, в конце года, я буду претендентом номер один», — сказал Умар на пресс-конференции UFC.

Нурмагомедов подерется с Раони Барселосом (17-3) 14 января на UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе, США.

Умар Нурмагомедов
UFC
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