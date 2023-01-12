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Сегодня, 11:02

Умар Нурмагомедов: «Хабиб постоянно тренируется»

Давид Хачатрян
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27-летний российский боец UFC легчайшего веса Умар Нурмагомедов (15-0) сообщил, что экс-чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов (29-0) продолжает тренироваться.

«Хабиб не может полностью уйти, — сказал Умар на пресс-конференции UFC. — Я созванивался с ним насчет боя, говорил, как проходит весогонка. Он просто перестал часто летать. Когда я вернусь домой, я буду с ним тренироваться. Я приду к нему домой и скажу: «Пошли на тренировку». Но Хабиб все время тренируется, и мы не можем остановиться».

Под руководством Нурмагомедова Ислам Махачев (23-1) стал чемпионом UFC в легком дивизионе, а Усман Нурмагомедов (16-0) — чемпионом Bellator в легком дивизионе.

Умар Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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