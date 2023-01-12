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Сегодня, 11:30

Умар Нурмагомедов: «Махачев финиширует Волкановски»

Умар Нурмагомедов уверен, что Махачев досрочно победит Волкановски
Давид Хачатрян
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27-летний российский боец UFC легчайшего веса Умар Нурмагомедов (15-0) уверен, что чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (23-1) досрочно победит чемпиона полулегкого дивизиона Александра Волкановски (25-1).

«Ислам финиширует этого парня. Ислам очень талантливый, жесткий, в нем мощи, как в тракторе. Он очень жесткий», — сказал Умар на пресс-конференции UFC.

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Умар Нурмагомедов
UFC
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