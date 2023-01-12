Умар Нурмагомедов: «Махачев финиширует Волкановски»

27-летний российский боец UFC легчайшего веса Умар Нурмагомедов (15-0) уверен, что чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (23-1) досрочно победит чемпиона полулегкого дивизиона Александра Волкановски (25-1).

«Ислам финиширует этого парня. Ислам очень талантливый, жесткий, в нем мощи, как в тракторе. Он очень жесткий», — сказал Умар на пресс-конференции UFC.

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.