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Умар Нурмагомедов: «Если скажут, что завтра дерусь за титул — я готов. Придет день, и я стану чемпионом»

Умар Нурмагомедов прокомментировал победу над Нэйтом Манессом на турнире UFC Vegas 57
Никита Горшенин
Корреспондент
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Российский боец легчайшей весовой категории Умар Нурмагомедов прокомментировал победу над американцем Нэйтом Манессом на турнире UFC Vegas 57.

«Он не был легким соперником, жесткий парень. Спасибо всем, кто мне помогал, моей команде, моим братьям. Спасибо моему отцу, он — главный человек в моей жизни.
После следующего боя или еще через один я уже буду в топ-10. Сто процентов. Я готов. Даже если скажут, что я дерусь за титул уже завтра — я готов. У меня впереди много работы, и я проделаю ее. Придет день, и я стану чемпионом», — сказал Нурмагомедов в интервью после боя.

Умар Нурмагомедов одержал 15-ю победу в карьере, 26-летний боец ни разу не проигрывал в профессиональной карьере.

В поединке с Манессом россиянина секундировал его двоюродный брат — бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Умар Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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