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Сегодня, 06:10

Умар Нурмагомедов выиграл у Нэйта Манесса единогласным решением судей на UFC Vegas 57

Иван Торопцев
Корреспондент
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Умар Нурмагомедов.
Фото UFC

Российский боец Умар Нурмагомедов победил американца Нэйта Манесса в поединке в легчайшем весе на турнире UFC Vegas 57.

26-летний россиянин выиграл трехраундовый бой единогласным решением судей (30-27, 30-26, 30-25).

Отметим, что Умара Нурмагомедова секундировал его двоюродный брат — бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Умар Нурмагомедов одержал 15-ю победу в ММА, россиянин еще ни разу не проигрывал в профессиональной карьере. Манесс потерпел второе поражение, на счету американца также 14 побед.

Умар Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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