Умар Нурмагомедов выиграл у Нэйта Манесса единогласным решением судей на UFC Vegas 57

Российский боец Умар Нурмагомедов победил американца Нэйта Манесса в поединке в легчайшем весе на турнире UFC Vegas 57.

26-летний россиянин выиграл трехраундовый бой единогласным решением судей (30-27, 30-26, 30-25).

Отметим, что Умара Нурмагомедова секундировал его двоюродный брат — бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Умар Нурмагомедов одержал 15-ю победу в ММА, россиянин еще ни разу не проигрывал в профессиональной карьере. Манесс потерпел второе поражение, на счету американца также 14 побед.