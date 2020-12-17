Умар Нурмагомедов подерется на UFC 257

Российский боец Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, выступит на турнире UFC 257, информирует пресс-служба промоушена. Его соперником станет представитель Казахстана Сергей Морозов. Турнир пройдет в ночь 23 на 24 января.

Изначально поединок был запланирован на октябрь 2020 года, но был перенесен из-за болезни россиянина.

На счету Нурмагомедова 12 побед и 0 поражений в MMA. У Морозова 17 побед и три поражения.

Главным боем турнира UFC 257 станет поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.