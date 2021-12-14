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«Как насчет ближайших выходных?» Макгрегор вызвал на бой Оливейру

Макгрегор вызвал на бой Оливейру
10:39
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вызвал на бой чемпиона легкой весовой категории Чарльза Оливейру.

«Так какого числа я буду драться с Оливейрой?» — написал Макгрегор в Twitter.

«Как насчет ближайших выходных? — ответил Оливейра. — Я готов, я все еще в городе, и у нас намечается событие. Давай, детка».

12 декабря на турнире UFC 269 в Лас-Вегасе бразилец победил Дастина Порье удушением. Он провел первую успешную защиту титула в легком весе.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/thenotoriousmma/status/1470403002238390274

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Карен Саркисян все материалы автора
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