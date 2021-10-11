Российские бойцы не смогут выступить на чемпионате Европы по ММА в Киеве

Президент Украинской федерация по смешанным боевым искусствам Владимир Тесля заявил, что на чемпионате Европы по ММА в Киеве не допустят спортсменов из России.

«Наше главное требование относительно чемпионата Европы звучало коротко и категорично — здесь не должно быть ни одного бойца из России. Они отнеслись с пониманием и пошли навстречу. Поэтому наезды на нашу федерацию абсолютно беспочвенны. Мы делаем все для развития спорта и обязательно поднимем боевые искусства на самый высокий уровень», — цитирует Теслю Sportarena.com.

Чемпионат Европы по смешанным боевым искусствам должен состояться в Киеве с 5 по 9 ноября.