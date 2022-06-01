Марлон Вера: «Я гарантирую, что финиширую Петра Яна»

Пятый номер легчайшего веса UFC Марлон Вера поделился ожиданиями от возможного поединка против Петра Яна.

«Я подерусь с Яном, и я гарантирую всем, что финиширую его, — сказал Вера на подкасте Thiccc Boy. — Он зверь, у него есть давление, есть кардио, есть щелчок в панчах, и есть яйца. Проблема в том, что весь мир делает из него какого-то робота, машину, но *** выстрелить ему между глаз, и он умрет. У него две руки, две ноги, он *** и подтирает задницу так же, как я.

Он хочет драться в октябре в Абу-Даби, но я дважды дрался в октябре. Я предложил — давай август или сентябрь, Вегас, мейн-ивент 5 раундов, даже 6 раундов. Но не мороси ты с этим октябрем ***, не убегай. Я в форме, я тренируюсь. У всех ребят в топ-10 уже назначены бои, ему некуда деваться. Тем более я иду на победе, а он на поражении. Я знаю, как UFC играет в таких ситуациях".

30 апреля Вера победил Роба Фонта единогласным решением на турнире UFC Fight Night.