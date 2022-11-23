Украинский чемпион Bellator Амосов проведет защиту пояса в феврале

Украинский боец Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов подерется с американцем Логаном Сторли.

Чемпион промоушена проведет защиту титула в поединке с временным чемпионом 25 февраля на турнире Bellator 291 в Дублине.

Бой станет реваншем: Амосов побеждал Сторли в ноябре 2020-го, после чего побился за пояс с Дугласом Лимой. Для украинца поединок в Дублине станет первым за почти два года: ранее он выходил в клетку в июне 2021-го.